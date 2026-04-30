チェルシーFWムドリクに4年間の出場停止処分イングランド1部チェルシーに所属するウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクが、ドーピング違反による4年間の出場停止処分を不服として、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴したことが判明した。英放送局「Sky Sports」が報じている。2024年12月から暫定的な停止処分を受けていたムドリクだが、今回のFA（イングランドサッカー協会）による厳罰に対し、法的手段で争う姿勢を鮮明にした。