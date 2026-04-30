香川県警察本部 香川県警は、県内在住の70代女性が、いわゆる「ニセ警察詐欺」で3100万円の被害にあったと発表しました。 警察によると2026年3月3日、女性の携帯電話に電話会社を名乗る男から電話があり「あなた名義の携帯電話が不正に契約され、悪用されているので捜査している」などと伝えられました。その後、警察官を名乗る男が「あなたの口座に犯罪のお金が混じっている。このままだと逮捕される」などと女性に伝え