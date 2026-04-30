2026年8月1日に開業11周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」11周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた「【100室限定】開業11周年記念★シリアルナンバー入り！スヌーピールームキー付き宿泊プラン」が販売されます☆ ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「【100室限定】開業11周年