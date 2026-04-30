記事ポイントエンカレッジ・テクノロジが特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE」のクラウド版の申込受付を2026年4月27日より開始顧客ごとの専用インスタンスで他社とのデータ共有なし、ソフトウェア版との機能差異も一切なしAWSを採用した24時間365日監視と冗長化オプションでサーバー保守の手間なしに高い可用性を確保企業のITシステムに対してあらゆる操作権限を持つ「特権ID」を、クラウドで安全に管理できるサービスが登場し