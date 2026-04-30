タレントの指原莉乃が30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。この日はスタジオMCの今田耕司、指原、山添寛が参加するなか、旅の主人公となる、4代目バチェロレッテ・平松里菜と対面した。【写真】ドレス姿が美しい…4代目バチェロレッテ・平松里菜同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命