テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で共演しているテレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）の驚きの行動を暴露する場面があった。「その中根が『テレ東批評』でよくかんだり、いじられたりするんですけど、その中根がやっているスポーツ