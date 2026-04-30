中国で4月の製造業の景況感を示す指数が、判断の節目となる「50」を2か月連続で上回りました。中国国家統計局によりますと、4月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は50.3でした。前の月から0.1ポイント悪化したものの、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を2か月連続で上回りました。電子機器や航空宇宙機器などの生産が好調の一方、石油や化学製品などは低調だったということです。中国では国内消費が低迷する中、