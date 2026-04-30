経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。スケールが違い過ぎる元カノ話を展開した。一橋大卒で元経産省官僚の“超エリート枠”で登場し、披露する余談も異次元。「私が昔、アメリカの国際機関で働いている時、アメリカ人の彼女がいまして。その彼女がCIA（米中央情報局）からスカウトされたんですよ」と切りだした。MC・かまいたちらが「凄いな…