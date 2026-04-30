中国電力島根原発2号機（手前）。奥は1号機＝2024年11月、松江市中国電力は30日、島根原発2号機（松江市）の原子炉内に設置されている燃料を支える金具の一つで、冷却水を通す穴の直径が設計の半分以下だったと発表した。燃料集合体560体のうち1体で、燃料の冷却効率が定められた値を下回っていたことも確認された。金具は1995年から設置されていたが、約30年間気付かれなかった。中国電は保安規定で定める「運転上の制限」か