おしゃべりや飲食もOK！など、進化している「図書館」。中には観光スポット化している施設もありました。【写真で見る】ついつい訪れたくなる図書館館内の様子は？もちろん利用は無料ということで、ゴールデンウィークのお出かけ先にいかがでしょうか？会話＆飲食OK無料で楽しめる図書館交流スペースの役割も2020年にオープンした、栃木県那須塩原市にある図書館「みるる」。館内の中へ進むと、開放的な空間が広がり、天井い