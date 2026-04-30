アーティストのちゃんみなが３０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。桜をあしらった和服姿で登場し、黒柳徹子を喜ばせた。ちゃんみなは淡いピンクの和服姿。髪の毛も後ろにまとめ、桜の髪飾りで彩った。顔にも桜の花をあしらい、左のこめかみ、右頬に桜の花が咲いていた。スタジオに入ってきた瞬間に黒柳も「素敵な和服で…」とうっとり。ちゃんみなは「春をイメージして。徹子さんにお会いするなら和服かなと」と説明し