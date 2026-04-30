メイプル超合金のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が30日、都内で行われた清涼菓子「ミンティア」の「リフレッシュビート」PR発表会で最近、はまっている独特な趣味を明かした。安藤は「ずっとバイクに乗っているので、夜は交通量が減るのでノンストレスで気持ちが良い」と語った。ただ、首都高速道路では「降りる出口を間違え、渋谷の方面から来て、ナビに従って1時間かけて渋谷に戻った」と苦戦したと振り返った。カズレーザ