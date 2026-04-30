74％がモバイルバッテリーの持ち込みに不安モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」を運営するINFORICHは2026年4月24日、モバイルバッテリーの航空機持ち込みに関するアンケート調査の結果を発表しました。 【正しく把握できてる？】これが航空機のモバ充「持ち込みルール」に関する実態です（画像）国際民間航空機関（ICAO）が出している国際基準の緊急改訂を受け、2026年4月24日から適