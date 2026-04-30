CANDY TUNEが、4月22日にリリースした3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のMVを本日4月30日20時に公開する。 （関連：ジャンルを超え響き合う新時代――星街すいせい、Aooo、MAISONdesら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY2レポート） アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテー