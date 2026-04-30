ゴールデンウィークの東京・西荻窪で、北欧の文化を楽しめるイベントが開催される。2026年5月5日（火）と6日（水）の2日間、ブリティッシュパブ『The Old Arrow』で北欧の郷土料理や手作り市などを楽しめる。どのような北欧文化に触れられるイベントとなるのだろうか。西荻窪のブリティッシュパブが北欧と化す2日間東京・西荻窪にあるブリティッシュパブ『The Old Arrow』で開催される「北欧伝統フェア」では、北欧の郷土料理やお