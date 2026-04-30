お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金つい夢中になってしまうことを話すことに。カズは「ゲーム」だそうで「好きなんですよ。先にほしいゲームを片っ端から購入して空いた時間でやる」という。ただ「買うだけ買って、全然クリアできてない。クリアできてないし、やり直す時