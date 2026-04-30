日韓議員連盟の武田良太会長超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟の武田良太会長（自民党）らが5月半ばに韓国を訪問し、李在明大統領との会談を調整していることが分かった。日韓は首脳の相互往来「シャトル外交」が本格化するなど良好な関係を維持しており、議員交流も含めて重層的に関係を強化する狙いがある。議連関係者らが30日、明らかにした。関係者によると、武田氏ら日韓議連メンバーと韓国側の韓日議員連盟の対話も