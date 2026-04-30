女優剛力彩芽（33）が30日、フジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。大人気男性アイドルと高校の同級生だったことを明かした。番組内で「剛力さんはSnow Man深澤（辰哉）君と高校の同級生」と紹介されると、うなずいた剛力は「芸能科の高校だったので同級生なんですけど。同じクラスだったので、ダンス部で同じ部活に入ってました。一緒に踊ってたりとか」と振り返った。この日も同局内で遭遇