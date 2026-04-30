「引き出しの奥から、昔買った金が出てきた」 そんな経験をしたり、身近な友人などから聞いたりしたことがある人もいるのではないでしょうか。近年の金価格は歴史的な高騰が続いており、10年前に買った金が「とんでもない額」になっていると聞けば、一体いくらになっているのか気になるのは自然なことです。 本記事では、10年前に購入した金が今いくらになっているのか、具体的にシミュレーションします。また