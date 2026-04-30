「自分の身を守れるのは、結局のところ現金だけ」と言う、50代の独身男性Aさんは、稼いだお金を銀行に預けず、自宅のクローゼットに「タンス預金」として300万円ほど隠し持っていると言います。かつての金融機関の破たんや、低金利、引き出しにかかる手数料への不信感による行動のようです。 しかし、2024年に実施された20年ぶりの新紙幣発行から時間がたち、世の中が新しいお札に慣れていく中で、「古いお札をいつま