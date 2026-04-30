２０２５―２６年シーズンのアジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は、アルアハリ（サウジアラビア）が２５日の決勝（同国・ジッダ）の２連覇で幕を閉じた。初出場の町田はサウジアラビアで行われた準々決勝以降を勝ち上がり、決勝に進んだが、最後に力尽きた。昨年の川崎に続いて２年連続でＪリーグ勢が準優勝。そんな結果に、英紙「ガーディアン」は「もしアルアハリが、日本で試合をしなければならなかったなら