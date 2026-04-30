【モデルプレス＝2026/04/30】声優の金田朋子が4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。長女のアスレチック大会での優勝ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】52歳声優「そっくり」アスレチック大会で二冠とった娘顔出し◆金田朋子、娘の優勝報告で笑顔ショット公開金田は「スケートをしやすい環境においてあげたくて実家を出て娘と2人暮らし始めてちょうど今日で一か月」「ママの為にとアスレチックの大会で優勝して笑顔と