【モデルプレス＝2026/04/30】女優でタレントの今野杏南が4月30日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告した。【写真】36歳女優の第2子、生まれたて“激かわ”ショット◆今野杏南、第2子出産今野は「先日第2子を無事出産いたしました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と赤ちゃんの写真とともに報告した。◆今野杏南、子宮動脈瘤破裂乗り越え出産2024