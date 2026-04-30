ガールズグループNMIXXのソリュンが、お姫様のようなビジュアルでファンを魅了した。4月30日午前、ソリュンはソウル・江南（カンナム）区で開催されたティーブランド「CHAGEE」の店舗オープンイベントに出席した。【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”この日、ソリュンは淡いブルーのミニワンピースに白いカーディガンを羽織り、清楚で爽やかなオーラを放った。ウェーブがかったハーフアップのヘアスタイルが上品