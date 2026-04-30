【モデルプレス＝2026/04/30】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のMINNIE（ミンニ）が4月28日、自身のInstagramを更新。サッカー観戦の服装を公開し、話題となっている。【写真】韓国ガールズグループメンバー「着こなせるのすごい」サッカー観戦コーデで美ウエスト披露◆ミンニ、スタジアムで美ウエスト公開ミンニは「最高の天気の中、初めてアーセナルの試合を観戦しました」と英語でつづり、写真を投稿。スタジアムの前で