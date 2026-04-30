NCT WISHが「WEGO 2026 SPRING ビジュアルモデル」の就任に伴い、原宿で買い物を楽しんだ。「WEGO 2026 SPRING」ビジュアルモデルを務めるNCT WISHの新たなビジュアルが、4月18日から全国のWEGO店舗にて展開されている。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能また、今回の取り組みのひとつとして、本日（5月1日）から店内商品を税込5000円以上購入した方にNCT WISHオリジナルデザインのショッピングバッグをプレゼントする。本