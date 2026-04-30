韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月30日、キム・ヘソン内野手（ドジャース、27）の特集記事を組み、キムが演出した好機を生かせなかったチームに不満を示した。「最下位常連チーム相手に2連敗」 ロサンゼルス・ドジャースは30日、本拠地ドジャー・スタジアムでマイアミ・マーリンズと対戦し、キムは「7番・ショート」でスタメン出場した。 試合は、マーリンズが2回にリアム・ヒックス捕手（26）のソロ本