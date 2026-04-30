9月 発売予定 【1/24 '13 ランボルギーニ アヴェンタドール 50°アニバサリオ】 価格：5,060円 【1/24 '16 パガーニ ウアイラ パチェットテンペスタ】 価格：5,720円 青島文化教材社は、9月に発売を予定しているプラモデル「ザ☆スーパーカー」シリーズの新製品情報を公開した。 9月には、ランボルギ&#