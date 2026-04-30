2006年にAIの実験として始まったGoogle翻訳が、20周年を迎えました。記事作成時点では約250言語に対応しているGoogle翻訳が、これまでの20年を振り返りながら、複数の新機能を発表しています。20 fun facts to celebrate Google Translate turning 20https://blog.google/products-and-platforms/products/translate/fun-facts-google-translate-20-years/Celebrating 20 years of Google Translate and… the launch of a top-req