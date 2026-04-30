4月30日公開 「ザ☆モデルカー No.30 1/24 ニッサン S30 フェアレディZ エアロカスタム '75」 青島文化教材社は、9月に発売するプラモデル「ザ☆モデルカー」シリーズの新製品を公開した。 9月発売製品には、「No.30 1/24 ニッサン S30 フェアレディZ エアロカスタム '75」、「No.94 1/24 ニッサン ECR33 スカイラインGTS25t タイプM '94」がラインナップしている。 ザ☆モデルカ