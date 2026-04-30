特殊詐欺・フィッシング詐欺に関し、ソフトバンクや楽天などを通信キャリアをかたり、ＰａｙＰａｙ支払いに誘導する手口が急増していることが３０日、分かった。特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社が、３月に確認された詐欺電話や詐欺ＳＭＳに関する独自調査をレポートしている。同社によると、３月は通信キャリアをかたる手口の割合が２５．７％。２月の調査では１３．８％だったこ