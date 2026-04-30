◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝枠順決定出走馬１５頭の枠順が４月３０日午後、決定した。歴代最多の同レース８勝を数える武豊騎手とコンビのアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は歴代最多１３勝をマークする３番枠から初のビッグタイトルを目指す。前走の大阪杯で、昨年の日本ダービー以来となる復活のＧ１・３勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳