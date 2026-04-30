◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、主催者推薦で出場した１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）が７バーディー、ボギーなしで７アンダーの６５をマークし、単独首位でホールアウトした。１つ伸ばして迎えた前半の１７番パー５で残り６５ヤードから１・５メートルに寄せてバーディー。後半の１番と３番は２メート