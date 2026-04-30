【太鼓の達人［初代］アーケード筐体】 8月 再販予定 価格：4,400円 ウェーブは、プラモデル「太鼓の達人［初代］アーケード筐体」を8月に再販する。価格は4,400円。 本商品は和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」の初代アーケード筐体を1/12スケールプラモデル化したもの。主要な部品は実機に近い成型色が採用され、接着