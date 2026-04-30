ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが３０日、育成の藤原大翔投手について言及した。この日はみずほペイペイドームで投手練習。２９日のファーム・リーグのロッテ戦（タマスタ筑後）でも６回１失点と好投した右腕に、改めて期待を寄せた。２月２３日の日本代表（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）との壮行試合では、最速更新する１５６キロをマークするなど１回無失点。今季のファーム・リーグ公