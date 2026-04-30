MAZZEL NHKBSの音楽番組「The Covers」、５月のラインナップが発表された。２週連続、初出演ゲストも交えて届ける。番組のMCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。５月１週目（10日・午後10時50分〜）の放送は、「魅惑の昭和歌謡ナイト！」と題して、戦前の流行歌から昭和歌謡・黄金時代のヒット曲まで、ディープな名曲を大特集。ゲストは、カバーズ初登場となる由紀さおり！半世紀を超え