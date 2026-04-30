ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡが３０日、都内で行われた「ハーゲンダッツジャパンクリスピーサンド２５周年ＰＲ発表会」に登場した。同社が発売する「クリスピーサンド」の発売２５周年を記念したイベント。新ＣＭに出演しているＳＡＮＡは、白いミニワンピース姿で登場し、美脚を披露。「クリスピーサンドはサクッと食感と、アイスクリームがとろけるような感じが大好き。私にとっても皆さんにとってもご褒美のような存在。これか