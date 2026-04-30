川原正一騎手（67）が地方、中央通算6000勝を達成した。7R（10頭立て、ダート1400メートル）でメイショウマゴイチ（牡5＝森沢、父エピファネイア）に騎乗し、最終直線で差し切った。1976（昭和51）年4月28日に笠松競馬でデビューしてから50年と2日。「けっこう早かったですね。まさかこんな6000も勝てるとは思っていなかった」と半世紀を回顧。長年、第一線で活躍する秘けつを問われると「元気ですかね。仕事が好きなので。僕