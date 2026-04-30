内閣府が３０日発表した４月の消費動向調査で、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）は、前月より１・１ポイント低い３２・２だった。下落は２か月連続。基調判断は「弱含んでいる」で据え置いた。