eスポーツプロジェクト「ぶいすぽっ！」の運営が30日、公式サイトを更新。メンバーの小森めと、千燈ゆうひが、契約内容に一部抵触する行為が発覚したため、それぞれ2カ月の活動休止処分を下したことを発表した。「所属タレント『千燈ゆうひ』に関するご報告」「所属タレント『小森めと』に関するご報告」と題して、それぞれ発表。ともに「このたび、所属タレントにつきまして、契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました」とし