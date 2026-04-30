5月の自転車月間を前に、警視庁は東京・小金井市でイベントを行い、自転車の安全な利用を呼びかけました。「カゲヤマ」益田康平さん「我々『カゲヤマ』がみなさまの手本となって、自転車安全利用をこの世の中に広めていきたいなと思います」きのう（29日）、警視庁のイベントに登場したのは、お笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平さんです。益田さんは来月の自転車月間を前に、交差点の手前での一時停止やヘルメットの着用などを