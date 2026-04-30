◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月30日、東京ドーム）巨人の堀田賢慎投手が東京ドームに合流しています。堀田投手は井上温大投手や竹丸和幸投手と同い年。プロ7年目を迎えます。今季はキャンプ2軍からのスタートで、2軍では中継ぎを務めています。ここまで8試合に登板し、10回1/3を投げ、2勝0敗、防御率は0.00と無失点を誇ります。巨人1軍では前日の試合で8回にルシアーノ投手が登板。試合後に大勢投手がコンディション不良を