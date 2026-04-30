かまいたち山内健司と濱家隆一がMCを務める29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）がゲスト出演した。番組では就職活動について余談トークを展開。中川はNHKと民放各局のアナウンサー試験の違いについて「NHKは独特なんだろうなと思ったのは、就職試験で作文を書くんですよ」と明かした。原稿用紙1枚にタイトルが決められているといい、「作文の練習はしていた」と振り返った