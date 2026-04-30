知人男性（50代）を脅迫した暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で30日、住居不定、無職の男（55）が逮捕されました。警察によりますと、男は去年11月下旬、新潟市中央区にある飲食店などが入るビルで「俺は（暴力団の組名）組の日野だ」「どうするんだ、落とし前」などと言って団体の威力を示し知人男性を脅迫した疑いが持たれています。脅迫を受けた男性からの届け出で、事件が発覚しました。男はことし3月26日に新潟市中央区