子ども同士の仲がいい、家が近所など、いつのまにかなんとなくできていることも多い、ママ友グループ。育ってきた環境や価値観が違うのは前提で、子どもという共通項がなければ会話することすらなかったかもしれません。同じグループなのに、ママたちの服装が違いすぎる『ママ友グループ内で、貧富の差がすごい。とあるママは自分も子どももハイブランドの洋服で、とあるママはプチプラ服。みんないい人なんだけど、なんとなく居心