お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金イベント会場の内装について質問されると安藤は「吹き抜けだし、気持ちがいい。立派なタイル」と作り込まれたものではなく、施設の豪華さに言及。カズも「作りがいいですね」と重ねてボケていた。イベントでは体験型ゲームコーナーも