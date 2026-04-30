女優の黒柳徹子（92）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したラッパー・ちゃんみな（27）と大笑いする場面があった。4年前、海外ブランドの撮影で共演したという2人は、その時のことを楽しそうに懐かしんだ。黒柳は「私が覚えてるのは、あの時あなた、歯にいろんなことをやってた」と、歯の表面にジュエリーを付けたちゃんみなの姿に触れると、ちゃんみなは「今もやってますよ、ちょ