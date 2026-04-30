タレント今田耕司（60）、指原莉乃（33）、相席スタート山添寛（40）が30日、都内で5月1日午後8時からアマゾン・プライム・ビデオで配信される「『バリチェロレッテ・ジャパン』シーズン4配信直前スペシャルトークイベント」に出席した。3人はスタジオMCを務める。モデルでインフルエンサーの平松里菜（26）が4代目バチェロレッテを務める恋愛リアリティーショー。14人の男性参加者の中から運命の相手を選び抜く婚活サバイバル。