かまいたち山内健司（45）と濱家隆一（42）が、MCを務める29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。番組では芸能人とAIの使用法について余談トークを展開した。山内が「AIに『かまいたちの漫才を考えて』とか言う」と話すと、濱家が「ウソつけ」と突っ込みを入れた。ゲストのチュートリアル福田充徳も「芸人として終わりやないか」と猛烈に突っ込んだ。それでも山内が「そういう使い方をしていかないと…」と小声で