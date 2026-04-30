日本将棋連盟が設置した「公式戦番勝負対局規定検討委員会」は30日、最終報告を発表、妊娠出産時の女流タイトル戦の日程や場所変更を調整し、対局できない場合は来期の挑戦者決定戦から出場可能とする案などの代替措置を提示した。